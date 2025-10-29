Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag mit Einbußen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 236,00 EUR abwärts.

Um 11:46 Uhr fiel die Sartorius vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 236,00 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Sartorius vz-Aktie bei 232,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 235,10 EUR. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.387 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.01.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,73 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (166,05 EUR). Mit einem Kursverlust von 29,64 Prozent würde die Sartorius vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Sartorius vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,813 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 258,50 EUR.

Am 16.10.2025 äußerte sich Sartorius vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Sartorius vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,21 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 843,20 Mio. EUR im Vergleich zu 793,60 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 22.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,92 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

