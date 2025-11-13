SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Nachmittag mit Kurseinbußen

Kursverlauf

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die SCHOTT Pharma-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 18,82 EUR.

Die SCHOTT Pharma-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 18,82 EUR. Die Abwärtsbewegung der SCHOTT Pharma-Aktie ging bis auf 18,72 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,98 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 11.132 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.

Am 12.06.2025 markierte das Papier bei 30,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 60,73 Prozent. Am 10.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für SCHOTT Pharma-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,160 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,159 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,25 EUR für die SCHOTT Pharma-Aktie.

SCHOTT Pharma gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,30 EUR, nach 0,31 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 256,46 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 253,59 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 11.12.2025 dürfte SCHOTT Pharma Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der SCHOTT Pharma-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 10.12.2026.

In der SCHOTT Pharma-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

