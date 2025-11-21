DAX23.096 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,54 -4,8%Nas22.240 +0,7%Bitcoin72.647 -3,3%Euro1,1501 -0,3%Öl62,21 -1,6%Gold4.094 +0,4%
Blick auf SCHOTT Pharma-Kurs

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Nachmittag mit Verlusten

21.11.25 16:08 Uhr
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SCHOTT Pharma nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 18,16 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SCHOTT Pharma
18,04 EUR -0,30 EUR -1,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SCHOTT Pharma-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 18,16 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der SCHOTT Pharma-Aktie ging bis auf 17,96 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,00 EUR. Bisher wurden heute 23.561 SCHOTT Pharma-Aktien gehandelt.

Am 12.06.2025 markierte das Papier bei 30,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 66,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SCHOTT Pharma-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.11.2025 bei 17,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,160 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,158 EUR. Analysten bewerten die SCHOTT Pharma-Aktie im Durchschnitt mit 28,92 EUR.

SCHOTT Pharma ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,13 Prozent auf 256,46 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 253,59 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte SCHOTT Pharma am 11.12.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 10.12.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass SCHOTT Pharma ein EPS in Höhe von 1,00 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

DatumRatingAnalyst
20.11.2025SCHOTT Pharma BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.10.2025SCHOTT Pharma KaufenDZ BANK
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
