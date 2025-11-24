SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von SCHOTT Pharma. Die SCHOTT Pharma-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 18,56 EUR.
Um 11:49 Uhr stieg die SCHOTT Pharma-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 18,56 EUR. Kurzfristig markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 18,62 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,56 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 16.914 SCHOTT Pharma-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (30,25 EUR) erklomm das Papier am 12.06.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SCHOTT Pharma-Aktie mit einem Kursplus von 62,98 Prozent wieder erreichen. Bei 17,90 EUR fiel das Papier am 10.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 3,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
SCHOTT Pharma-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,160 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 28,92 EUR an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte SCHOTT Pharma am 12.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,31 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 256,46 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 253,59 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 11.12.2025 dürfte SCHOTT Pharma Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von SCHOTT Pharma rechnen Experten am 10.12.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.10.2025
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|14.08.2025
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.10.2025
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|13.08.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|12.08.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.2025
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.2025
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.05.2025
|SCHOTT Pharma Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.12.2024
|SCHOTT Pharma Verkaufen
|DZ BANK
