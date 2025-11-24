DAX23.297 +0,9%Est505.552 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.730 +2,1%Bitcoin74.933 -0,7%Euro1,1527 +0,1%Öl62,54 +0,1%Gold4.093 +0,7%
Heute im Fokus
DAX steigt -- Wall Street freundlich -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Alphabet, TKMS, D-Wave, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
Aktie im Blick

SCHOTT Pharma Aktie News: Anleger schicken SCHOTT Pharma am Montagnachmittag ins Plus

24.11.25 16:10 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Das Papier von SCHOTT Pharma legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 18,56 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SCHOTT Pharma
18,64 EUR 0,60 EUR 3,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 18,56 EUR zu. Die SCHOTT Pharma-Aktie zog in der Spitze bis auf 18,62 EUR an. Bei 18,56 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25.999 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.06.2025 auf bis zu 30,25 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 62,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie. Bei 17,90 EUR fiel das Papier am 10.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SCHOTT Pharma-Aktie derzeit noch 3,56 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten SCHOTT Pharma-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,160 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,158 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,92 EUR.

SCHOTT Pharma veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 256,46 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 253,59 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.12.2025 terminiert. Schätzungsweise am 10.12.2026 dürfte SCHOTT Pharma die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,00 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

SCHOTT Pharma-Aktie mit kleinem Minus: Neuer CEO gefunden - Start zum 1. Mai 2026

SCHOTT Pharma-Aktie dennoch leichter: SCHOTT Pharma wächst

SCHOTT Pharma-Aktie dreht ins Plus: SCHOTT Pharma dämpft Umsatzaussichten

Bildquellen: SCHOTT Pharma

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

DatumMeistgelesen
Analysen zu SCHOTT Pharma

DatumRatingAnalyst
20.11.2025SCHOTT Pharma BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.10.2025SCHOTT Pharma KaufenDZ BANK
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2025SCHOTT Pharma BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.10.2025SCHOTT Pharma KaufenDZ BANK
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
12.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
05.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
11.06.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
29.05.2025SCHOTT Pharma HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.12.2024SCHOTT Pharma VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SCHOTT Pharma nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen