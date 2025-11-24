SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Vormittag auf grünem Terrain
Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die SCHOTT Pharma-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 18,54 EUR.
Die SCHOTT Pharma-Aktie konnte um 09:03 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 18,54 EUR. Den Tageshöchststand markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 18,56 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,56 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 690 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.
Am 12.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 30,25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SCHOTT Pharma-Aktie somit 38,71 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,90 EUR. Dieser Wert wurde am 10.11.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,158 EUR, nach 0,160 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,92 EUR.
Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 0,31 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat SCHOTT Pharma mit einem Umsatz von insgesamt 256,46 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 253,59 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,13 Prozent gesteigert.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte SCHOTT Pharma am 11.12.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 10.12.2026.
Experten taxieren den SCHOTT Pharma-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,00 EUR je Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.10.2025
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|14.08.2025
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
