Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start des Montagshandels in der Verlustzone

Index-Bewegung

Das macht der DAX morgens.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,26 Prozent schwächer bei 24.296,87 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,140 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,187 Prozent auf 24.313,82 Punkte an der Kurstafel, nach 24.359,30 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 24.288,56 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24.313,82 Punkten lag.

DAX seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 18.07.2025, notierte der DAX bei 24.289,51 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 23.767,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, wies der DAX 18.322,40 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 21,33 Prozent. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 24.639,10 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 18.489,91 Zählern.

Tops und Flops im DAX aktuell

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit RWE (+ 1,52 Prozent auf 35,36 EUR), Rheinmetall (+ 1,17 Prozent auf 1.640,00 EUR), Beiersdorf (+ 0,93 Prozent auf 102,75 EUR), Vonovia SE (+ 0,84 Prozent auf 28,74 EUR) und Zalando (+ 0,56 Prozent auf 23,24 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Commerzbank (-3,49 Prozent auf 36,00 EUR), Heidelberg Materials (-0,77 Prozent auf 205,00 EUR), Deutsche Bank (-0,70 Prozent auf 31,03 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,69 Prozent auf 53,14 EUR) und Hannover Rück (-0,63 Prozent auf 254,40 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Commerzbank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 501.019 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 276,010 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,65 zu Buche schlagen. Mit 5,50 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

