DAX23.766 +0,7%ESt505.349 +0,6%Top 10 Crypto15,73 -0,4%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.602 +0,7%Euro1,1724 ±0,0%Öl66,83 +1,8%Gold3.618 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- AMD-Aktie mit Kurssturz -- BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Continental, Kontron, Gold im Fokus
Top News
Halten DAX-Gewinne zum Wochenauftakt? - Vertrauensfrage in Frankreich - Riskoprämien von Anleihen könnten steigen Halten DAX-Gewinne zum Wochenauftakt? - Vertrauensfrage in Frankreich - Riskoprämien von Anleihen könnten steigen
BYD-Aktie im Abwärtstaumel - was belastet den Tesla-Konkurrenten? BYD-Aktie im Abwärtstaumel - was belastet den Tesla-Konkurrenten?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Index im Blick

Schwacher Wochentag in Zürich: So steht der SLI am Montagmittag

08.09.25 12:26 Uhr
Schwacher Wochentag in Zürich: So steht der SLI am Montagmittag | finanzen.net

Der SLI gibt am Montag nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
55,44 CHF 0,36 CHF 0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Adecco SA
23,00 CHF -0,42 CHF -1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
67,62 CHF 0,76 CHF 1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lonza AG (N)
568,20 CHF -9,20 CHF -1,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
102,60 CHF -1,38 CHF -1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
270,90 CHF -3,30 CHF -1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Temenos AG
61,10 CHF 1,65 CHF 2,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
32,31 CHF 0,21 CHF 0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
VAT
282,50 CHF 6,20 CHF 2,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
572,40 CHF -3,00 CHF -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SLI
2.021,8 PKT -5,3 PKT -0,26%
Charts|News|Analysen

Am Montag tendiert der SLI um 12:07 Uhr via SIX 0,25 Prozent leichter bei 2.022,07 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,126 Prozent auf 2.029,71 Punkte an der Kurstafel, nach 2.027,15 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2.019,89 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2.030,06 Punkten erreichte.

SLI seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 08.08.2025, wies der SLI einen Stand von 1.981,91 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, einen Stand von 2.019,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, wurde der SLI mit 1.928,02 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 5,23 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2.146,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.721,32 Punkten verzeichnet.

SLI-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Temenos (+ 2,86 Prozent auf 61,15 CHF), VAT (+ 1,59 Prozent auf 280,70 CHF), Holcim (+ 1,02) Prozent auf 67,54 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,58 Prozent auf 55,40 CHF) und UBS (+ 0,47 Prozent auf 32,25 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Adecco SA (-1,79 Prozent auf 23,00 CHF), Lonza (-1,52 Prozent auf 568,60 CHF), Novartis (-1,33 Prozent auf 102,60 CHF), Roche (-1,13 Prozent auf 271,10 CHF) und Sandoz (-1,02 Prozent auf 48,38 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 796.222 Aktien gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 233,830 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Die Adecco SA-Aktie weist mit 11,20 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Im Index weist die Zurich Insurance-Aktie mit 4,81 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf ABB (Asea Brown Boveri)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ABB (Asea Brown Boveri)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novartis AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Novartis AG

DatumRatingAnalyst
05.09.2025Novartis NeutralUBS AG
02.09.2025Novartis HoldJefferies & Company Inc.
29.08.2025Novartis NeutralUBS AG
27.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
22.08.2025Novartis NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
21.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
01.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
28.07.2025Novartis OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.09.2025Novartis NeutralUBS AG
02.09.2025Novartis HoldJefferies & Company Inc.
29.08.2025Novartis NeutralUBS AG
22.08.2025Novartis NeutralUBS AG
12.08.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
21.11.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
24.06.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
23.04.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
28.03.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
06.02.2024Novartis UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen