Schwacher Wochentag in Zürich: So steht der SLI am Montagmittag

Index im Blick

Der SLI gibt am Montag nach.

Am Montag tendiert der SLI um 12:07 Uhr via SIX 0,25 Prozent leichter bei 2.022,07 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,126 Prozent auf 2.029,71 Punkte an der Kurstafel, nach 2.027,15 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2.019,89 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2.030,06 Punkten erreichte.

SLI seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 08.08.2025, wies der SLI einen Stand von 1.981,91 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, einen Stand von 2.019,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, wurde der SLI mit 1.928,02 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 5,23 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2.146,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.721,32 Punkten verzeichnet.

SLI-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Temenos (+ 2,86 Prozent auf 61,15 CHF), VAT (+ 1,59 Prozent auf 280,70 CHF), Holcim (+ 1,02) Prozent auf 67,54 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,58 Prozent auf 55,40 CHF) und UBS (+ 0,47 Prozent auf 32,25 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Adecco SA (-1,79 Prozent auf 23,00 CHF), Lonza (-1,52 Prozent auf 568,60 CHF), Novartis (-1,33 Prozent auf 102,60 CHF), Roche (-1,13 Prozent auf 271,10 CHF) und Sandoz (-1,02 Prozent auf 48,38 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 796.222 Aktien gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 233,830 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Die Adecco SA-Aktie weist mit 11,20 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Im Index weist die Zurich Insurance-Aktie mit 4,81 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net