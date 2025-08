Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 117,50 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 1,5 Prozent auf 117,50 EUR. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 117,60 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 116,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 19.389 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 122,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 4,51 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 65,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.08.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 43,91 Prozent sinken.

Für Scout24-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,43 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 112,03 EUR je Scout24-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,29 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Analysten sehen für Scout24-Aktie Luft nach oben

MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor 5 Jahren verdient

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen