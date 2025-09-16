DAX23.418 +0,4%ESt505.385 +0,2%Top 10 Crypto16,20 -0,6%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.619 +0,3%Euro1,1850 -0,1%Öl68,01 -0,7%Gold3.664 -0,7%
Kurs der Scout24

Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag in Grün

17.09.25 09:27 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag in Grün

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Scout24. Zuletzt sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 110,40 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
110,30 EUR 0,30 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 110,40 EUR. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 110,40 EUR an. Mit einem Wert von 110,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 1.442 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.07.2025 auf bis zu 122,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 11,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 73,35 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,32 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,49 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 117,63 EUR je Scout24-Aktie an.

Am 25.03.2021 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 91,20 Mio. EUR eingefahren.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2025 3,27 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor einem Jahr abgeworfen

JPMorgan: Aktien von Scout24 und GEA könnten Porsche und Sartorius im DAX ersetzen

Bildquellen: Scout24

