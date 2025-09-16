Scout24 Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Scout24

Notierung im Blick

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 109,00 EUR.

Das Papier von Scout24 befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 109,00 EUR ab. Die Scout24-Aktie gab in der Spitze bis auf 109,00 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 110,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.005 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 122,80 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 12,66 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.09.2024 bei 74,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,49 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 117,63 EUR an.

Am 25.03.2021 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Scout24 am 30.10.2025 präsentieren. Am 29.10.2026 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,27 EUR je Scout24-Aktie.

