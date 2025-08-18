Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag im Minus
Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Scout24-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 113,00 EUR.
Die Scout24-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 113,00 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 112,90 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 114,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.260 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 24.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 122,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 8,67 Prozent Luft nach oben. Bei 65,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 41,68 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2024 1,32 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,49 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 117,63 EUR je Scout24-Aktie aus.
Am 25.03.2021 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 29.10.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 3,26 EUR je Aktie aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.2025
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
