Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag nahe Vortagesschluss

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Scout24. Mit einem Wert von 100,90 EUR bewegte sich die Scout24-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Scout24-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 100,90 EUR. Die Scout24-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 101,60 EUR aus. In der Spitze fiel die Scout24-Aktie bis auf 100,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 101,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 23.522 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 122,80 EUR markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,70 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 78,70 EUR ab. Mit Abgaben von 22,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Scout24-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,32 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,48 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 117,85 EUR je Scout24-Aktie an.

Am 25.03.2021 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 30.10.2025 gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 3,27 EUR in den Büchern stehen haben wird.

