Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Mittag stärker

01.10.25 12:06 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 231,75 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 11:49 Uhr 1,1 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens-Aktie bei 232,05 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 228,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 211.898 Siemens-Aktien.

Bei 244,85 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 5,65 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 162,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 29,93 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,38 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens-Aktionäre 5,20 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 238,11 EUR.

Siemens ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,61 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,51 EUR je Aktie erzielt worden. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,38 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,62 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

