So bewegt sich Siemens

Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochvormittag leichter

01.10.25 09:27 Uhr
Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochvormittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens. Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 227,40 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,8 Prozent auf 227,40 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens-Aktie bei 227,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 228,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 38.697 Siemens-Aktien umgesetzt.

Bei 244,85 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 7,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (162,38 EUR). Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 28,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,38 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 238,11 EUR.

Siemens gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,51 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19,38 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 12.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,62 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

