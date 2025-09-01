Siemens Aktie News: Siemens am Mittag mit Einbußen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siemens befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,6 Prozent auf 232,95 EUR ab.

Die Siemens-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 232,95 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 231,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 238,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 301.918 Siemens-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 244,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Bei 160,24 EUR fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 31,21 Prozent Luft nach unten.

Nach 5,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,33 EUR je Siemens-Aktie. Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 234,78 EUR.

Am 07.08.2025 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,61 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 2,51 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19,38 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 18,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 11,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.

