Siemens im Fokus

06.10.25 09:27 Uhr
Siemens Aktie News: Siemens kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Die Aktie von Siemens zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Siemens-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 241,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
241,85 EUR 0,55 EUR 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kurs von 241,40 EUR zeigte sich die Siemens-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. In der Spitze legte die Siemens-Aktie bis auf 241,55 EUR zu. Der Kurs der Siemens-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 240,80 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 241,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 32.133 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 244,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,43 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 162,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,37 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 238,11 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Siemens veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,61 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,51 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18,90 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19,38 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 12.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,70 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
29.09.2025Siemens Market-PerformBernstein Research
26.09.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
26.09.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.09.2025Siemens Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.09.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Siemens BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Siemens Market-PerformBernstein Research
26.09.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
08.09.2025Siemens Market-PerformBernstein Research
02.09.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
02.09.2025Siemens Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.07.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
01.07.2025Siemens HoldHSBC
22.05.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
25.04.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
17.02.2025Siemens UnderweightBarclays Capital

