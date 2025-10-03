DAX24.374 -0,2%Est505.648 ±0,0%MSCI World4.350 +0,5%Top 10 Crypto16,65 +1,1%Nas22.877 +0,1%Bitcoin102.881 +0,1%Euro1,1736 +0,1%Öl64,60 +0,4%Gold3.879 +0,6%
Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit Verlusten

03.10.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Siemens gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 240,45 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 240,45 EUR. Im Tief verlor die Siemens-Aktie bis auf 239,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 242,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 370.653 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 244,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,83 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 162,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,38 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 238,11 EUR je Siemens-Aktie aus.

Am 07.08.2025 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,61 EUR gegenüber 2,51 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,52 Prozent auf 19,38 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Siemens-Bilanz für Q4 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Siemens dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2025 11,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

