Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag gesucht

Die Aktie von Siemens zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,1 Prozent auf 241,00 EUR.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,1 Prozent auf 241,00 EUR zu. Bei 241,90 EUR erreichte die Siemens-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 234,20 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 547.904 Aktien.

Bei einem Wert von 244,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 1,60 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 162,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,38 EUR, nach 5,20 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 238,11 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19,38 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 18,90 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens am 13.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2025 11,62 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

