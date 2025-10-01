Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Siemens-Kurs

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Um 15:52 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 231,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 232,05 EUR. Bei 228,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 426.591 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 244,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 5,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 162,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,38 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 5,20 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 238,11 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,51 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19,38 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 12.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2025 11,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie: Bernstein Research gibt Market-Perform-Bewertung bekannt

Siemens-Aktie sichtlich auf Erholungskurs: Viertes Quartal wohl recht ordentlich

Siemens-Aktie: Jüngste Einstufung durch Deutsche Bank AG