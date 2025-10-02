Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Siemens im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Siemens. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Plus bei 237,90 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 2,8 Prozent auf 237,90 EUR. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 239,60 EUR. Bei 234,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 289.891 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 244,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 2,92 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 162,38 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 31,74 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,38 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 238,11 EUR angegeben.

Am 07.08.2025 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,51 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens 19,38 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens am 13.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Siemens.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 11,62 EUR je Aktie aus.

