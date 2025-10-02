Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Donnerstagvormittag fester

So entwickelt sich Siemens

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 236,50 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 236,50 EUR zu. Bei 237,95 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 234,20 EUR. Zuletzt wechselten 118.195 Siemens-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (244,85 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 162,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 45,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 5,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,38 EUR je Siemens-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 238,11 EUR.

Am 07.08.2025 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,61 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 19,38 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 18,90 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 12.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 11,62 EUR in den Büchern stehen haben wird.

