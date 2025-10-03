Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Vormittag an Boden

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 242,30 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 242,30 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 242,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 242,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 27.024 Siemens-Aktien.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 244,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 1,04 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 162,38 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 32,98 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,38 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 238,11 EUR je Siemens-Aktie an.

Am 07.08.2025 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 2,61 EUR gegenüber 2,51 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Siemens im vergangenen Quartal 19,38 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens 18,90 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Siemens wird am 13.11.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,62 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

