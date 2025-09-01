Siemens Aktie News: Siemens verliert am Nachmittag

So entwickelt sich Siemens

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,2 Prozent auf 231,55 EUR.

Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 3,2 Prozent auf 231,55 EUR nach. Die Siemens-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 229,50 EUR ab. Bei 238,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 510.198 Siemens-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (244,85 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,74 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 160,24 EUR. Mit Abgaben von 30,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,33 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 234,78 EUR aus.

Siemens gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19,38 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 18,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Siemens am 13.11.2025 präsentieren. Am 12.11.2026 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 11,47 EUR je Aktie aus.

