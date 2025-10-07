Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagvormittag behauptet

Kurs der Siemens

Die Aktie von Siemens zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die Siemens-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 243,05 EUR.

Die Siemens-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 243,05 EUR an der Tafel. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 243,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Siemens-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 242,60 EUR aus. Bei 242,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 19.907 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 244,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Bei 162,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,19 Prozent.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,37 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 238,11 EUR aus.

Am 07.08.2025 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 2,61 EUR gegenüber 2,51 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19,38 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens am 13.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 12.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 11,70 EUR in den Büchern stehen haben wird.

