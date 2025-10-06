Siemens Aktie News: Anleger greifen bei Siemens am Montagmittag zu

Blick auf Siemens-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Siemens. Zuletzt wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 241,55 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 11:48 Uhr 0,1 Prozent. Die Siemens-Aktie legte bis auf 242,25 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 241,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 139.427 Siemens-Aktien umgesetzt.

Bei 244,85 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,37 Prozent. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 162,38 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 32,78 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,37 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 5,20 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 238,11 EUR an.

Am 07.08.2025 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,51 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent auf 19,38 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Siemens.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2025 11,70 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

