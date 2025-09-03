DAX23.745 +0,6%ESt505.341 +0,4%Top 10 Crypto15,64 -1,0%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.403 +0,5%Euro1,1723 ±0,0%Öl66,63 +1,5%Gold3.613 +0,7%
Siemens Aktie News: Siemens am Montagvormittag freundlich

08.09.25 09:24 Uhr
Die Aktie von Siemens gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 229,15 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 229,15 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 229,40 EUR. Bei 228,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 34.005 Siemens-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (244,85 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 6,41 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 160,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 30,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,33 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 234,78 EUR aus.

Am 07.08.2025 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19,38 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,90 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,48 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Joerg Koch/Getty Images

