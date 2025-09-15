DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.055 +0,7%Nas22.218 -0,5%Bitcoin97.818 -0,6%Euro1,1845 -0,2%Öl68,28 -0,3%Gold3.686 -0,1%
Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit roter Tendenz

17.09.25 16:13 Uhr
Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 225,65 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
226,05 EUR -0,95 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 225,65 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 223,20 EUR. Bei 225,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 298.013 Siemens-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 244,85 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 8,51 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 162,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 28,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,34 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 238,11 EUR für die Siemens-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,51 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18,90 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19,38 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 12.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 11,49 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens von vor 5 Jahren verdient

Siemens-Analyse: Buy-Bewertung für Aktie von Goldman Sachs

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
09.09.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.09.2025Siemens Market-PerformBernstein Research
02.09.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
02.09.2025Siemens Market-PerformBernstein Research
01.09.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.09.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.09.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Siemens BuyUBS AG
08.08.2025Siemens BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.09.2025Siemens Market-PerformBernstein Research
02.09.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
02.09.2025Siemens Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
12.08.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.07.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
01.07.2025Siemens HoldHSBC
22.05.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
25.04.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
17.02.2025Siemens UnderweightBarclays Capital

