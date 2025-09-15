Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit roter Tendenz

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 225,65 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 225,65 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 223,20 EUR. Bei 225,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 298.013 Siemens-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 244,85 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 8,51 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 162,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 28,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,34 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 238,11 EUR für die Siemens-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,51 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18,90 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19,38 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 12.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 11,49 EUR je Aktie aus.

