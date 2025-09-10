DAX23.649 +0,1%ESt505.373 +0,2%Top 10 Crypto16,09 +1,8%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.638 +0,3%Euro1,1691 -0,1%Öl67,45 -0,2%Gold3.630 -0,3%
So entwickelt sich Siemens Healthineers

Siemens Healthineers Aktie News: Anleger greifen bei Siemens Healthineers am Donnerstagvormittag zu

11.09.25 09:25 Uhr
Siemens Healthineers Aktie News: Anleger greifen bei Siemens Healthineers am Donnerstagvormittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 48,42 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
48,00 EUR -0,05 EUR -0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere um 09:06 Uhr 0,3 Prozent. Die Siemens Healthineers-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 48,42 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 48,27 EUR. Bisher wurden via XETRA 9.983 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 58,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 20,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,21 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 14,89 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,08 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 58,29 EUR aus.

Siemens Healthineers ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,66 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,42 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,42 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Bildquellen: Siemens AG

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
08:01Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
05.08.2025Siemens Healthineers KaufenDZ BANK
31.07.2025Siemens Healthineers BuyDeutsche Bank AG
