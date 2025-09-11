Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tritt am Freitagvormittag auf der Stelle
Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Mit einem Kurs von 47,98 EUR zeigte sich die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.
Werte in diesem Artikel
Im XETRA-Handel kam die Siemens Healthineers-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 47,98 EUR. Bei 48,06 EUR erreichte die Siemens Healthineers-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 47,93 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,00 EUR. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.276 Stück gehandelt.
Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,21 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,11 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 0,950 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,08 EUR je Siemens Healthineers-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 58,29 EUR.
Am 30.07.2025 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Siemens Healthineers im vergangenen Quartal 5,66 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Healthineers 5,42 Mrd. EUR umsetzen können.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Siemens Healthineers am 05.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.
Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,42 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.2025
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|Siemens Healthineers Buy
|Deutsche Bank AG
