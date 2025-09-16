Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochmittag verlustreich

Kurs der Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 47,31 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 47,31 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 47,22 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,72 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 85.754 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 58,48 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). 23,61 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 41,21 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,08 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 58,29 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,66 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,42 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens Healthineers am 05.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Siemens Healthineers die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2025 2,42 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

