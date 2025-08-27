Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

DAX24.041 ±-0,0%ESt505.396 +0,1%Top 10 Crypto16,00 ±-0,0%Dow45.514 -0,1%Nas21.649 +0,3%Bitcoin96.510 +1,1%Euro1,1675 +0,3%Öl67,68 -0,2%Gold3.407 +0,3%
Profil
Aktienentwicklung

28.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 47,41 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
47,12 EUR -0,21 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Siemens Healthineers konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 47,41 EUR. Bei 47,62 EUR erreichte die Siemens Healthineers-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,16 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 158.047 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Bei 58,48 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,35 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 41,21 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 15,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,08 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,29 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 30.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,42 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,66 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Siemens Healthineers am 05.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Siemens Healthineers die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,42 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Bildquellen: Siemens AG

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
05.08.2025Siemens Healthineers KaufenDZ BANK
31.07.2025Siemens Healthineers BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Siemens Healthineers KaufenDZ BANK
31.07.2025Siemens Healthineers BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Siemens Healthineers BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
30.07.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
27.06.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
20.06.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
26.05.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.07.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2020Siemens Healthineers verkaufenJP Morgan Chase & Co.
05.05.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.03.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.

