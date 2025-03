Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag auf grünem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,5 Prozent auf 48,44 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,5 Prozent auf 48,44 EUR. Bei 50,00 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 71.813 Siltronic-Aktien.

Am 21.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 89,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 83,84 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.02.2025 (36,44 EUR). Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 32,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Siltronic-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,175 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 54,60 EUR an.

Siltronic gewährte am 06.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Siltronic hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 1,01 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig wurden 360,60 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 356,60 Mio. EUR umgesetzt.

Die Siltronic-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.04.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 01.05.2026.

Analysten gehen davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,139 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Freundlicher Handel: TecDAX letztendlich auf grünem Terrain

MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Montagshandels fester

Freundlicher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX nachmittags