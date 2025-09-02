DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.548 -0,4%Nas21.950 +0,3%Bitcoin97.135 +1,9%Euro1,1712 ±0,0%Öl67,68 +1,7%Gold3.643 +0,5%
Kursverlauf

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Nachmittag im Aufwind

10.09.25 16:11 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Nachmittag im Aufwind

Die Aktie von SMA Solar zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die SMA Solar-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 18,57 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
18,40 EUR 0,08 EUR 0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 18,57 EUR zu. Die SMA Solar-Aktie legte bis auf 18,68 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 18,22 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 43.158 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Bei 24,88 EUR markierte der Titel am 04.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,98 Prozent hinzugewinnen. Am 14.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,94 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SMA Solar-Aktie 41,09 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SMA Solar-Aktie bei 18,00 EUR.

SMA Solar gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. SMA Solar hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,45 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,16 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 357,15 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 397,55 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar im Jahr 2025 -2,577 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

SMA Solar-Aktie steigt kräftig: Jefferies hebt Aktie auf 'Hold' an - Kursziel unverändert

TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SMA Solar von vor 3 Jahren bedeutet

SMA Solar-Aktie mit kräftigem Kursrutsch: Umsatzprognose deutlich gesenkt

Bildquellen: SMA Solar

mehr Analysen