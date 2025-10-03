SMA Solar Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von SMA Solar

Kurs der SMA Solar

Die Aktie von SMA Solar gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von SMA Solar befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 23,10 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 0,5 Prozent auf 23,10 EUR. Der Kurs der SMA Solar-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 22,62 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,08 EUR. Zuletzt wechselten 37.377 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,88 EUR) erklomm das Papier am 04.07.2025. Gewinne von 7,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.11.2024 (10,94 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SMA Solar-Aktie 52,64 Prozent sinken.

SMA Solar-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der SMA Solar-Aktie wird bei 18,00 EUR angegeben.

Am 07.08.2025 legte SMA Solar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. SMA Solar vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,38 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SMA Solar in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,16 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 357,15 Mio. EUR im Vergleich zu 397,55 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

In der SMA Solar-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,817 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

