So entwickelt sich SMA Solar

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Freitagvormittag in Rot

03.10.25 09:27 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Freitagvormittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von SMA Solar. Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 23,14 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
22,88 EUR -0,12 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SMA Solar-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 23,14 EUR. Bei 23,06 EUR markierte die SMA Solar-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,08 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 14.809 SMA Solar-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.07.2025 bei 24,88 EUR. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 7,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,94 EUR am 14.11.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 52,72 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SMA Solar 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SMA Solar am 07.08.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 397,55 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 357,15 Mio. EUR.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar im Jahr 2025 -2,817 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

