Blick auf SMA Solar-Kurs

SMA Solar Aktie News: SMA Solar verzeichnet am Freitagvormittag Verluste

10.10.25 09:27 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar verzeichnet am Freitagvormittag Verluste

Die Aktie von SMA Solar gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SMA Solar-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 23,46 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
23,38 EUR 0,30 EUR 1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:03 Uhr 0,5 Prozent auf 23,46 EUR. Die SMA Solar-Aktie gab in der Spitze bis auf 23,42 EUR nach. Mit einem Wert von 23,42 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 4.744 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.07.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SMA Solar-Aktie derzeit noch 6,05 Prozent Luft nach oben. Am 14.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,94 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 53,37 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte SMA Solar 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,00 EUR je SMA Solar-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte SMA Solar am 07.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SMA Solar ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,16 Prozent zurück. Hier wurden 357,15 Mio. EUR gegenüber 397,55 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar im Jahr 2025 -2,817 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

