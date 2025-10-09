SMA Solar Aktie News: SMA Solar legt am Donnerstagvormittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von SMA Solar zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die SMA Solar-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die SMA Solar-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 22,78 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SMA Solar-Aktie sogar auf 22,78 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,54 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.469 SMA Solar-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.07.2025 markierte das Papier bei 24,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,22 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 14.11.2024 Kursverluste bis auf 10,94 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 51,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für SMA Solar-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der SMA Solar-Aktie wird bei 18,00 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte SMA Solar am 07.08.2025 vor. SMA Solar vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,38 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 357,15 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 397,55 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,817 EUR je Aktie in den SMA Solar-Büchern.

