SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Nachmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von SMA Solar zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von SMA Solar legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 23,38 EUR.

Die SMA Solar-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 23,38 EUR. Kurzfristig markierte die SMA Solar-Aktie bei 23,48 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.114 SMA Solar-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,88 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SMA Solar-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.11.2024 bei 10,94 EUR. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 53,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten SMA Solar-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SMA Solar-Aktie bei 18,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SMA Solar am 07.08.2025. SMA Solar hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,45 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat SMA Solar mit einem Umsatz von insgesamt 357,15 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,16 Prozent verringert.

Laut Analysten dürfte SMA Solar im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,817 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

SMA Solar-Aktie dennoch höher: Hunderte Stellen werden gestrichen

TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SMA Solar-Investment von vor 3 Jahren verloren

SMA Solar-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September