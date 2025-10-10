DAX24.575 -0,2%Est505.625 ±0,0%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,87 +2,0%Nas23.025 -0,1%Bitcoin105.010 -0,2%Euro1,1571 ±0,0%Öl64,39 -1,3%Gold3.998 +0,5%
SMA Solar im Fokus

SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Freitagmittag südwärts

10.10.25 12:05 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Freitagmittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 23,12 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
23,38 EUR 0,30 EUR 1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr rutschte die SMA Solar-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 23,12 EUR ab. In der Spitze büßte die SMA Solar-Aktie bis auf 23,12 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,42 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10.895 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,88 EUR erreichte der Titel am 04.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 7,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.11.2024 bei 10,94 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 52,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,00 EUR je SMA Solar-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SMA Solar am 07.08.2025. SMA Solar vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,38 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 357,15 Mio. EUR – eine Minderung von 10,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 397,55 Mio. EUR eingefahren.

Analysten gehen davon aus, dass SMA Solar 2025 einen Verlust in Höhe von -2,817 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

Nachrichten zu SMA Solar AG

Analysen zu SMA Solar AG

DatumRatingAnalyst
09.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
04.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025SMA Solar VerkaufenDZ BANK
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.03.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
14.02.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
22.04.2024SMA Solar KaufenDZ BANK
29.02.2024SMA Solar KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
04.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
18.08.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
02.09.2025SMA Solar VerkaufenDZ BANK
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
18.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
07.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.

