Notierung im Fokus

SMA Solar Aktie News: SMA Solar zieht am Mittag an

09.10.25 12:06 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar zieht am Mittag an

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 22,98 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
22,88 EUR -0,50 EUR -2,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von SMA Solar zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 22,98 EUR. In der Spitze legte die SMA Solar-Aktie bis auf 23,20 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,54 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 14.051 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SMA Solar-Aktie. Am 14.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,94 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SMA Solar-Aktie 52,39 Prozent sinken.

SMA Solar-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,00 EUR für die SMA Solar-Aktie aus.

Am 07.08.2025 hat SMA Solar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,38 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,45 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 357,15 Mio. EUR – eine Minderung von 10,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 397,55 Mio. EUR eingefahren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SMA Solar-Verlust in Höhe von -2,817 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu SMA Solar AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu SMA Solar AG

DatumRatingAnalyst
09.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
04.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025SMA Solar VerkaufenDZ BANK
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.03.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
14.02.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
22.04.2024SMA Solar KaufenDZ BANK
29.02.2024SMA Solar KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
04.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
18.08.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
02.09.2025SMA Solar VerkaufenDZ BANK
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
18.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
07.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SMA Solar AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen