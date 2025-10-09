SMA Solar Aktie News: SMA Solar zieht am Mittag an

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 22,98 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von SMA Solar zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 22,98 EUR. In der Spitze legte die SMA Solar-Aktie bis auf 23,20 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,54 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 14.051 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SMA Solar-Aktie. Am 14.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,94 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SMA Solar-Aktie 52,39 Prozent sinken.

SMA Solar-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,00 EUR für die SMA Solar-Aktie aus.

Am 07.08.2025 hat SMA Solar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,38 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,45 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 357,15 Mio. EUR – eine Minderung von 10,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 397,55 Mio. EUR eingefahren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SMA Solar-Verlust in Höhe von -2,817 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

SMA Solar-Aktie dennoch höher: Hunderte Stellen werden gestrichen

TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SMA Solar-Investment von vor 3 Jahren verloren

SMA Solar-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September