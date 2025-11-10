SMA Solar Aktie News: SMA Solar zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von SMA Solar gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die SMA Solar-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 28,50 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die SMA Solar-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 28,50 EUR nach oben. Die SMA Solar-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,26 EUR. Bisher wurden heute 67.151 SMA Solar-Aktien gehandelt.

Bei 29,26 EUR erreichte der Titel am 07.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SMA Solar-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.11.2024 bei 10,94 EUR. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 160,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je SMA Solar-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 20,00 EUR an.

SMA Solar veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 357,15 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 397,55 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -3,470 EUR je SMA Solar-Aktie in den Büchern stehen.

