SMA Solar Aktie News: SMA Solar fällt am Vormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von SMA Solar. Das Papier von SMA Solar befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 18,39 EUR ab.

Die SMA Solar-Aktie wies um 09:04 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 18,39 EUR abwärts. In der Spitze fiel die SMA Solar-Aktie bis auf 18,39 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,55 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 260 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Am 04.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,88 EUR an. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 35,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,94 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten SMA Solar-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,00 EUR je SMA Solar-Aktie an.

Am 07.08.2025 lud SMA Solar zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,38 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 397,55 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 357,15 Mio. EUR.

Analysten gehen davon aus, dass SMA Solar 2025 einen Verlust in Höhe von -2,577 EUR je Aktie ausweisen dürften.

