Fokus auf Aktienkurs

SMA Solar Aktie News: SMA Solar gewinnt am Mittag an Boden

02.10.25 12:07 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar gewinnt am Mittag an Boden

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von SMA Solar. Das Papier von SMA Solar konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 22,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
22,40 EUR 0,36 EUR 1,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von SMA Solar zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 22,50 EUR. Die SMA Solar-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,60 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 40.789 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,88 EUR erreichte der Titel am 04.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,94 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 51,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für SMA Solar-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte SMA Solar am 07.08.2025. Das EPS lag bei -1,38 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 357,15 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 397,55 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar im Jahr 2025 -2,817 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

