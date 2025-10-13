DAX24.358 +0,5%Est505.558 +0,5%MSCI World4.284 +1,1%Top 10 Crypto15,80 +3,1%Nas22.637 +2,0%Bitcoin98.872 -0,4%Euro1,1569 -0,4%Öl63,70 +2,6%Gold4.094 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Entspannung nach Trumps Zolldrohung: DAX erholt -- Wall Street fester -- HENSOLDT mit neuer Kooperation -- Gold auf Rekordjagd -- DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, BP, NEL, AMD im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: So verdoppelst Du Deine Rendite in einem Jahr! - Projekt Target 100 Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: So verdoppelst Du Deine Rendite in einem Jahr! - Projekt Target 100
Wasserstoff-Branche unter Druck: NEL ASA-Aktie kämpft gegen Branchenschwäche Wasserstoff-Branche unter Druck: NEL ASA-Aktie kämpft gegen Branchenschwäche
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.
Blick auf Aktienkurs

SMA Solar Aktie News: SMA Solar präsentiert sich am Montagnachmittag fester

13.10.25 16:08 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Die Aktie von SMA Solar gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die SMA Solar-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 23,06 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
22,88 EUR -0,06 EUR -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr stieg die SMA Solar-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 23,06 EUR. Der Kurs der SMA Solar-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,66 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,96 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 66.693 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,88 EUR erreichte der Titel am 04.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 7,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 10,94 EUR fiel das Papier am 14.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 52,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten SMA Solar-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der SMA Solar-Aktie wird bei 18,00 EUR angegeben.

SMA Solar ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,38 EUR gegenüber 0,45 EUR im Vorjahresquartal verkündet. SMA Solar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 357,15 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,865 EUR je SMA Solar-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

SMA Solar: Hohe Volatilität dürfte sich fortsetzen

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SMA Solar-Investment von vor 5 Jahren verloren

SMA Solar-Aktie dennoch höher: Hunderte Stellen werden gestrichen

Ausgewählte Hebelprodukte auf SMA Solar

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SMA Solar

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: SMA Solar

Nachrichten zu SMA Solar AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SMA Solar AG

DatumRatingAnalyst
10:01SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
09.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
04.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025SMA Solar VerkaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
27.03.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
14.02.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
22.04.2024SMA Solar KaufenDZ BANK
29.02.2024SMA Solar KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10:01SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
09.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
04.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
18.08.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
02.09.2025SMA Solar VerkaufenDZ BANK
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
18.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
07.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SMA Solar AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen