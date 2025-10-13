SMA Solar Aktie News: SMA Solar präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von SMA Solar gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die SMA Solar-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 23,06 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die SMA Solar-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 23,06 EUR. Der Kurs der SMA Solar-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,66 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,96 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 66.693 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,88 EUR erreichte der Titel am 04.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 7,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 10,94 EUR fiel das Papier am 14.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 52,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten SMA Solar-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der SMA Solar-Aktie wird bei 18,00 EUR angegeben.

SMA Solar ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,38 EUR gegenüber 0,45 EUR im Vorjahresquartal verkündet. SMA Solar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 357,15 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,865 EUR je SMA Solar-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

SMA Solar: Hohe Volatilität dürfte sich fortsetzen

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SMA Solar-Investment von vor 5 Jahren verloren

SMA Solar-Aktie dennoch höher: Hunderte Stellen werden gestrichen