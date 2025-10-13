SMA Solar Aktie News: SMA Solar schiebt sich am Montagvormittag vor

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von SMA Solar. Im XETRA-Handel gewannen die SMA Solar-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Das Papier von SMA Solar legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 23,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SMA Solar-Aktie bisher bei 23,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 22,96 EUR. Zuletzt wechselten 4.675 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,88 EUR erreichte der Titel am 04.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SMA Solar-Aktie. Bei 10,94 EUR fiel das Papier am 14.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 53,45 Prozent.

Nachdem SMA Solar seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,00 EUR.

Am 07.08.2025 hat SMA Solar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,38 EUR gegenüber 0,45 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 357,15 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 397,55 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass SMA Solar 2025 einen Verlust in Höhe von -2,817 EUR ausweisen wird.

