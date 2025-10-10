DAX24.580 -0,1%Est505.616 -0,2%MSCI World4.337 ±-0,0%Top 10 Crypto16,75 +1,3%Nas23.064 +0,2%Bitcoin104.870 -0,4%Euro1,1576 +0,1%Öl63,60 -2,5%Gold3.982 +0,1%
Fokus auf Aktienkurs

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Freitagnachmittag im Minus

10.10.25 16:09 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Freitagnachmittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SMA Solar. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 23,38 EUR.

Um 15:49 Uhr ging es für die SMA Solar-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 23,38 EUR. Die SMA Solar-Aktie sank bis auf 23,02 EUR. Bei 23,42 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der SMA Solar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30.998 Stück gehandelt.

Bei 24,88 EUR erreichte der Titel am 04.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 6,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,94 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,00 EUR je SMA Solar-Aktie aus.

SMA Solar gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat SMA Solar mit einem Umsatz von insgesamt 357,15 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,16 Prozent verringert.

Laut Analysten dürfte SMA Solar im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,817 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

