SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag gesucht

SMA Solar im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von SMA Solar. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 21,40 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das SMA Solar-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 21,40 EUR. Die SMA Solar-Aktie legte bis auf 21,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 20,86 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 17.862 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.07.2025 auf bis zu 24,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 13,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,94 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für SMA Solar-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,00 EUR.

Am 07.08.2025 legte SMA Solar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. SMA Solar vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,38 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 357,15 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SMA Solar 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,817 EUR je SMA Solar-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

SMA-Aktie springt an SDAX-Spitze - Vorstand kauft Aktienpakete

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SMA Solar von vor 5 Jahren bedeutet

SMA Solar: Ein wichtiger Hoffnungsschimmer