Aktienkurs aktuell

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag in Grün

16.09.25 12:06 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag in Grün

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von SMA Solar. Zuletzt stieg die SMA Solar-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 21,40 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die SMA Solar-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 21,40 EUR nach oben. Die SMA Solar-Aktie legte bis auf 21,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,86 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 73.600 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Am 04.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,88 EUR an. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 16,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,94 EUR. Mit Abgaben von 48,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

SMA Solar-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SMA Solar-Aktie bei 18,00 EUR.

SMA Solar gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SMA Solar 0,45 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,16 Prozent auf 357,15 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 397,55 Mio. EUR gelegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,817 EUR je SMA Solar-Aktie.

Redaktion finanzen.net

