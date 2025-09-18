DAX23.629 -0,2%ESt505.459 ±0,0%Top 10 Crypto16,27 -1,7%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.097 -0,3%Euro1,1761 -0,2%Öl66,90 -0,9%Gold3.656 +0,3%
Notierung im Blick

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Freitagmittag mit Abschlägen

19.09.25 12:06 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Freitagmittag mit Abschlägen

Die Aktie von SMA Solar gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SMA Solar-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 21,72 EUR.

Die SMA Solar-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 21,72 EUR. Die SMA Solar-Aktie sank bis auf 21,66 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,18 EUR. Zuletzt wechselten 13.018 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Am 04.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 24,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,55 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.11.2024 bei 10,94 EUR. Abschläge von 49,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je SMA Solar-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der SMA Solar-Aktie wird bei 18,00 EUR angegeben.

SMA Solar ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,38 EUR gegenüber 0,45 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 397,55 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 357,15 Mio. EUR.

Laut Analysten dürfte SMA Solar im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,817 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

